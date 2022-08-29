Denizli gündem haberleri | AKUT Denizli ekibi, 30 Ağustos'u Zeybek oynayarak kutladı

AKUT Arama Kurtarma Derneği'nin Denizli ekibi, milattan sonraki ilk yıllara tarihlenen, büyük depremlerle yıkılan antik kentler Laodikya ile Hierapolis'te zeybek oynayarak, 30 Ağustos Büyük Taarruz'un 100'üncü yılını kutladı.

AKUT Arama Kurtarma Derneği'nin Denizli ekibi, 30 Ağustos Büyük Taarruz'un 100'üncü yılı için düzenlenen etkinlikler kapsamında özel bir dans gösterisi ile video çekimi yaptı. 10'u kadın, 26 kişiden oluşan gönüllü ekip, milattan sonraki ilk yıllara tarihlenen, büyük depremlerle yıkılan antik kentler Laodikya ile Hierapolis'te zeybek oynayarak, Büyük Taarruz'un 100'üncü yılını kutladı. Etkinlik, Delikliçınar Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'nda saygı duruşuyla sona erdi.

AKUT Denizli ekibinin lideri Cengizhan Öztürk, zeybeği AKUT kırmızısı ile buluşturduklarını belirterek, "30 Ağustos Zafer Bayramı'nı bu görsel şölenle anmak bizim için gurur verici. Ayrıca bu dans gösterisi ve çekimleri, milattan sonraki ilk yıllarda, 8-9 büyüklüğünde olduğu tahmin edilen depremlerle yıkılan ve kazı çalışmaları halen devam eden antik kentler Laodikya ve Hierapolis'te yapmaktan ayrıca mutluluk duyduk. Memleketimiz için can kurtarmaya ve atalarımızdan kalan değerlerimizi korumaya devam edeceğiz" dedi.