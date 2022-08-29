Üye Girişi
Haberi Paylaş

Denizli gündem haberleri | AKUT Denizli ekibi, 30 Ağustos'u Zeybek oynayarak kutladı

Güncel Haberler

Denizli gündem haberleri | AKUT Denizli ekibi, 30 Ağustos'u Zeybek oynayarak kutladı

Denizli habere göre AKUT Arama Kurtarma Derneği'nin Denizli ekibi, milattan sonraki ilk yıllara tarihlenen, büyük depremlerle yıkılan antik kentler Laodikya ile Hierapolis'te zeybek oynayarak, 30 Ağustos Büyük Taarruz'un 100'üncü yılını kutladı.

AKUT Arama Kurtarma Derneği'nin Denizli ekibi, milattan sonraki ilk yıllara tarihlenen, büyük depremlerle yıkılan antik kentler Laodikya ile Hierapolis'te zeybek oynayarak, 30 Ağustos Büyük Taarruz'un 100'üncü yılını kutladı.

AKUT Arama Kurtarma Derneği'nin Denizli ekibi, 30 Ağustos Büyük Taarruz'un 100'üncü yılı için düzenlenen etkinlikler kapsamında özel bir dans gösterisi ile video çekimi yaptı. 10'u kadın, 26 kişiden oluşan gönüllü ekip, milattan sonraki ilk yıllara tarihlenen, büyük depremlerle yıkılan antik kentler Laodikya ile Hierapolis'te zeybek oynayarak, Büyük Taarruz'un 100'üncü yılını kutladı. Etkinlik, Delikliçınar Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'nda saygı duruşuyla sona erdi.

'BİZİM İÇİN GURUR VERİCİ'

AKUT Denizli ekibinin lideri Cengizhan Öztürk, zeybeği AKUT kırmızısı ile buluşturduklarını belirterek, "30 Ağustos Zafer Bayramı'nı bu görsel şölenle anmak bizim için gurur verici. Ayrıca bu dans gösterisi ve çekimleri, milattan sonraki ilk yıllarda, 8-9 büyüklüğünde olduğu tahmin edilen depremlerle yıkılan ve kazı çalışmaları halen devam eden antik kentler Laodikya ve Hierapolis'te yapmaktan ayrıca mutluluk duyduk. Memleketimiz için can kurtarmaya ve atalarımızdan kalan değerlerimizi korumaya devam edeceğiz" dedi.


SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin - Güncel

Laodikya Denizli Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title