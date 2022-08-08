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Denizli gündem haberi... Acıpayam'da deprem

Denizli gündem haberi... Acıpayam'da deprem

Denizli gündem haberi | Denizli'de merkez üssü Acıpayam ilçesi olan 2.0 büyüklüğünde hafif şiddetli bir deprem meydana geldi.

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Denizli'de merkez üssü Acıpayam ilçesi olan 2.0 büyüklüğünde hafif şiddetli bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi verilerine göre; bugün saat 07: 41'de merkez üssü Denizli'nin Acıpayam ilçesi olan 2.0 büyüklüğünde hafif şiddetli bir deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe yol açan depremde her hangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı öğrenildi.

(Atilla Özer - İHA)

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İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kandilli Acıpayam Denizli Deprem Güncel Haberler

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