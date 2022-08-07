Denizli gündem: Güney Kore Dışişleri Bakanı Park, Kuzey Kore'ye ön şartsız diyalog çağrısı yaptı Denizli haberine göre Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin, Kuzey Kore'ye "ön şartsız diyalog kurulması" çağrısında bulundu. Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin, Kuzey Kore'ye "ön şartsız diyalog kurulması" çağrısında bulundu. Güney Kore'nin Yonhap haber ajansının haberine göre, Park, Kamboçya'daki ASEAN Zirvesi'nde Kuzey Kore'nin Endonezya'daki Büyükelçisi An Kwang-il ile konuştu. Park, Kuzey Koreli muhatabına, taraflar arasında "ön koşulsuz olarak görüşmelerin" yapılması gerektiğini kaydetti. Bölgenin nükleer silahlardan arındırılmasına değinen Park, Kore Yarımadası'ndaki barış ve güvenliğe dair inancını yineledi. Kuzey Koreli diplomat An de Park'a cevaben bu ortamın oluşturulması gerektiğini kaydetti. Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılmasına yönelik diyalog, 2019'da Hanoi'de gerçekleştirilen son görüşmenin ardından durmuştu. Kuzey Kore, bu yıl yeni füze denemeleri yapmaya başlamıştı. Pyongyang'ın bilinen yedinci nükleer denemesinin hazırlıklarını tamamladığına dair bilgiler de gelen haberler arasında. Güncel AA / Nuri Aydın Mevlüt Çavuşoğlu Güney Kore Kuzey Kore Kore Güncel Haberler

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