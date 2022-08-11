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Denizli gündem: Güney Kore'de şiddetli yağış nedeniyle ölenlerin sayısı 11'e yükseldi

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Denizli gündem: Güney Kore'de şiddetli yağış nedeniyle ölenlerin sayısı 11'e yükseldi

Edinilen Denizli haberine göre Güney Kore'nin başkenti Seul ve çevre bölgelerini vuran şiddetli yağışta hayatını kaybedenlerin sayısının 11'e çıktığı bildirildi.

Güney Kore'nin başkenti Seul ve çevre bölgelerini vuran şiddetli yağışta hayatını kaybedenlerin sayısının 11'e çıktığı bildirildi.

Yonhap'ta yer alan haberde, 4 gün süren şiddetli yağış nedeniyle çoğu Seul'de olmak üzere 3 bin 700'den fazla evin sular altında kaldığı belirtildi.

Resmi verilere göre, 6'sı Seul'de, 3'ü Gyeonggi eyaletinde ve 2'si Gangwon eyaletinde olmak üzere 11 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer, 8 kişiden hala haber alınamadığını aktardı.

Çoğu Seul'den olmak üzere 548 haneden 980'den fazla kişinin yerinden olduğunu bildiren yetkililer, ülke genelinde ise 2 bin 42 haneden 4 bin 297 kişinin geçici olarak tahliye edildiğini kaydetti.

AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel

Güney Kore Seul Güncel Haberler

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