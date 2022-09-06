Denizli gündem: Güney Afrika'da hafta sonuna kadar elektrik kesintileri yaşanacak

Denizli habere göre Güney Afrika Cumhuriyeti'nde cumartesi gününe kadar ülke genelinde planlanmış elektrik kesintileri yaşanacağı bildirildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde cumartesi gününe kadar ülke genelinde planlanmış elektrik kesintileri yaşanacağı bildirildi.

Ülkenin ulusal elektrik üretim ve dağıtım firması Eskom'dan yapılan açıklamada, vatandaşlar, bugünden itibaren 10 Eylül tarihine kadar ulusal düzeyde yaşanacak elektrik kesintileri konusunda uyarıldı.

Güney Afrika, halihazırda elektrik üretiminin yüzde 80'e yakınını karşıladığı elektrik santrallerinde yaşanan arızalar nedeniyle, kapasitesinin oldukça altında elektrik üretimi gerçekleştirebiliyor.

Ülkede uzun süredir ulusal düzeyde yaşanan elektrik kesintileri ekonomik ve sosyal hayatı olumsuz etkilerken, Eskom sıklıkla eleştirilerin odağında yer alıyor.

40 binden fazla çalışanı ve yıllık yaklaşık 14 milyar dolar geliriyle elektrik üretiminde tekel konumunda bulunan bu kamu iktisadi teşebbüsünün, üretim, iletim ve dağıtım olmak üzere üç ayrı yapıya bölünerek özelleştirmesi meselesi, son dönemde ülke kamuoyunun gündeminde geniş yer buluyor.

Bununla birlikte Güney Afrika Cumhuriyeti, elektriğe ulaşımın yüzde 46 seviyelerinde görüldüğü Sahra Altı Afrika'da, elektriğe ulaşımın en yaygın olduğu ülkelerden biri olma özelliği taşıyor.

Resmi verilere göre ülke nüfusunun yüzde 80'inden fazlasının elektriğe doğrudan erişimi bulunuyor.