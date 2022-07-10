Denizli emniyetine yeni araç takviyesi
Denizli Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kullanılacak 4 yeni ekip aracı hizmete alındı.
Denizli Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kullanılacak 4 yeni ekip aracı hizmete alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü vatandaşa daha iyi hizmet sunmak amacıyla görevler sırasında zarar görmüş, hurdaya ayrılmış araçlar, sıfır kilometre 4 yeni araçla değiştirildi.
Ekip araçları emniyet bahçesindeki kurban kesiminin ardından törenle hizmete alındı.
Son 3 yılda 56 aracın Güvenlik Hizmetleri Destekleme Derneğine yapılan bağışlarla emniyet bünyesine kazandırıldığı bildirildi.
AA / Ali Bilge - Güncel