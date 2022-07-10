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Denizli emniyetine yeni araç takviyesi

AA - Ali Bilge - Güncel
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Denizli emniyetine yeni araç takviyesi

Denizli Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kullanılacak 4 yeni ekip aracı hizmete alındı.

Denizli Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kullanılacak 4 yeni ekip aracı hizmete alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü vatandaşa daha iyi hizmet sunmak amacıyla görevler sırasında zarar görmüş, hurdaya ayrılmış araçlar, sıfır kilometre 4 yeni araçla değiştirildi.

Ekip araçları emniyet bahçesindeki kurban kesiminin ardından törenle hizmete alındı.

Son 3 yılda 56 aracın Güvenlik Hizmetleri Destekleme Derneğine yapılan bağışlarla emniyet bünyesine kazandırıldığı bildirildi.

AA / Ali Bilge - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Denizli Güncel Haberler

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