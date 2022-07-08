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Son dakika haberi: POLİS, ORMANLARDA YANGINA KARŞI DRON DESTEKLİ DENETİM YAPIYOR

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberi... DENİZLİ'de Emniyet Müdürlüğü, olası yangın ve sabotaj ihtimaline karşı kent merkezine yakın ormanlık alanlarda dron destekli denetim yapıyor.

DENİZLİ'de Emniyet Müdürlüğü, olası yangın ve sabotaj ihtimaline karşı kent merkezine yakın ormanlık alanlarda dron destekli denetim yapıyor. Asayiş ekipleri de orman içinde devriye görevi yürütüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hava sıcaklığının yükselmesiyle olası orman yangınları başta olmak üzere sabotaj ihtimaline karşı sorumluluk bölgelerindeki ormanlık alanlarda tedbirlerini artırdı. Bu kapsamda polis ekipleri ormanlık alanlarda havadan dron destekli denetim başlattı. Kent merkezi yakınındaki Kent Ormanı'nda polis ekipleri dronla, şüpheli kişileri tespit ediyor. Orman içinde devriye gezen polis ekipleri de şüpheli kişilerin kimlik kontrollerini yapıyor. Polis ekipleri olası yangınlara karşı orman içinde araçla devriye atarken, yaya olarak da devriye görevi yürütüyor. Ayrıca devriye görevi yapan polisler, vatandaşları da ateş yakmamaları konusunda uyarıyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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