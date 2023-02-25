Üye Girişi
Haberi Paylaş

Denizli'den deprem bölgesine 1 tır oyuncak ve akıl oyunu seti gönderildi

Güncel Haberler

Denizli'den deprem bölgesine 1 tır oyuncak ve akıl oyunu seti gönderildi

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Hatay merkez ile İskenderun ilçesinde kurduğu çocuk oyun alanlarına 1 tır oyuncak ve akıl oyunları seti gönderdi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Hatay merkez ile İskenderun ilçesinde kurduğu çocuk oyun alanlarına 1 tır oyuncak ve akıl oyunları seti gönderdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Hatay merkez ile İskenderun'da çocukların depremde yaşadıkları travmayı atlatabilmelerine katkı sunmak amacıyla oyun alanları kurulduğu bildirildi.

Açıklamada, çocukların gelişimlerine uygun oyuncak ve eğitim materyalleriyle donatılan, gönüllü psikologların görev yaptığı oyun alanlarına 1 tır dolusu oyuncak ve akıl oyunları seti gönderildiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, depremden çocukların da ciddi şekilde etkilendiğini belirterek, "Çocuklarımızı cıvıl cıvıl, mutlu ve keyifli görmek istiyoruz. Onları çok seviyoruz. Eğlenmeleri ve arkadaşlarıyla güzel vakit geçirmeleri için çocuk oyun alanları hazırladık. Onların bu psikolojik süreci en iyi şekilde atlatmaları adına yaptığımız çalışmaya katkı sunan tüm hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: AA / Güncel

İskenderun Çocuk Hatay Güncel Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title