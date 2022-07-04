Denizli'deki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 8 zanlı tutuklandı Denizli'deki uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i cezaevine gönderildi. Denizli'deki uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i cezaevine gönderildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 27 Haziran-3 Temmuz'da çevre illerden kente uyuşturucu madde sevk ettiği değerlendirilen zanlılara yönelik çalışma başlattı. Şehirlerarası otogarda bir otobüs, bir otomobil ve bazı adreslere düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı. Dedektör köpeklerin de katıldığı operasyonlarda 1000 uyuşturucu hap, 655 gram metamfetamin, 150 gram eroin, 1 hassas terazi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 zanlıdan 8'i çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.??????? İl Geneli Asayiş İcraatları; Denizli C. Başsavcılığından alınan talimatlar ile 27.06.2022-03.07.2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde, -İlimiz genelinde meydana gelen asayişe müessir olaylar ile adli makamlardan gelen yakalama müzekkerelerine istinaden yakalanan (87) şüpheli şahıs çıkarıldıkları adli makamlarca TUTUKLANMIŞTIR. *(23.800) Şahsın GBT ve UYAP sorgulaması yapılmıştır. *(186) Umuma açık istirahat ve eğlence yeri ile geçici konaklama yerinin denetimi yapılmıştır. Yapılan denetimlerde, kumar oynadıkları tespit edilen toplam (15) şahsa kumar oynamaktan (27.285,00 TL) idari para cezası uygulanm AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel Emniyet Müdürlüğü Narkotik Denizli Güncel Haberler

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