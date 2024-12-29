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Denizli'deki Trafik Kazasında Aile Faciası: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Denizli'deki Trafik Kazasında Aile Faciası: 3 Kişi Hayatını Kaybetti
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Denizli'nin Buldan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında anne, baba ve 9 yaşındaki çocukları hayatını kaybetti. Cenazeleri toprağa verildi, diğer yaralıların durumu iyi.

Denizli'nin Buldan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybeden anne, baba ve 9 yaşındaki çocuklarının cenazeleri toprağa verildi.

Dün yaşanan kazada yaşamını yitiren Ali (37) ile eşi Sultan (33) ve oğlu Celal Küçükuysal'ın (9) cenazeleri, yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morgundan alındı.

Cenazeleri Kadıköy Mahallesi'ndeki evlerine getirilen Küçükuysal ailesi için burada helallik alındı.

Daha sonra cenazeler, mahalle camisinde ikindi vakti kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Öte yandan diğer araçta bulunan 3 yaralının tedavisinin sürdüğü ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Denizli'nin Buldan ilçesinde Turgay Turan (59) idaresindeki 59 AHR 542 plakalı otomobil, Tosunlar-Buldan kara yolunda Ali Küçükuysal (37) yönetimindeki 20 GD 004 plakalı otomobille çarpışmış, kazada Küçükuysal ile eşi Sultan (33) ve oğlu Celal (9) kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetmişti.

Diğer sürücü Turgay Turan ile araçtaki Özcan (78) ve Ayfer Turan (59) ise Denizli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
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