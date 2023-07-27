Denizli'deki Tekstil Fabrikasında Yangın: Büyük Çaplı Hasar Oluştu

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bulunan bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Ancak yangın sonucunda fabrikada büyük çaplı hasar meydana geldi.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir tekstil fabrikasında çıkan ve söndürülen yangında hasar oluştu.

Eskihisar Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi yangına 15 araç, 3 su tankeri ve 45 personelle müdahale etti.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu fabrikada büyük çaplı hasar oluştu.