Denizli'deki tarihi eser operasyonunda 2 mezar taşı ele geçirildi

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde mezar taşı, insan figürlü mezar steli ve 9 sikke ele geçirildi.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde mezar taşı, insan figürlü mezar steli ve 9 sikke ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, ilçede bir otomobilin içinde tarihi eserlerin bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Durdurulan otomobilde yapılan aramada, çeşitli dönemlere ait olduğu belirtilen 9 sikke, 2 mezar taşı ve insan figürlü mezar steli ele geçirildi.

Araç sürücüsü gözaltına alındı.

Eserler koruma altına alınmak üzere müze yetkililerine teslim edildi.???????