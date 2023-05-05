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Denizli'deki silahlı saldırıyla ilgili 1 kişi tutuklandı

Denizli'deki silahlı saldırıyla ilgili 1 kişi tutuklandı

Güncel Haberler

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir apartmanın önünde 1 kişinin öldürülmesiyle ilgili polise teslim olan şüpheli tutuklandı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir apartmanın önünde 1 kişinin öldürülmesiyle ilgili polise teslim olan şüpheli tutuklandı.

Gerzele Mahallesi Yeşil Vadi Caddesi'nde bir apartmanın önünde Murat Avcı'nın (24) dün yaşanan silahlı saldırıda öldürülmesi sonrası polise teslim olan ve gözaltına alınan A.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

A.Ö'nün ifadesinde 2 yıl önce kendisini bıçaklaması sonrası oluşan husumet nedeniyle Avcı'yı öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel

Merkezefendi Murat Avcı Denizli Güncel Haberler

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