Denizli'deki silahlı saldırıdan yaralı kurtulan kadın 16 gün sonra hastanede öldü Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, 12 Temmuz'da 2 kişinin öldüğü silahlı saldırıda ağır yaralanan kadın, 16 gün sonra hastanede hayatını kaybetti. Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, 12 Temmuz'da 2 kişinin öldüğü silahlı saldırıda ağır yaralanan kadın, 16 gün sonra hastanede hayatını kaybetti. Ören Mahallesi'nde, Emine Yalçın (38) ile bir süredir birlikte yaşadığı Mehmet Aksoy'un (33) hayatını kaybettiği silahlı kavgada ağır yaralanan Gülperi Aksoy, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Olay 12 Temmuz akşamı Ören Mahallesi'nde bir evden tüfek sesi duyan vatandaşlar, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirmiş, olay yerine gelen ekipler evde Emine Yalçın (38) ve Mehmet Aksoy'un (33) hayatını kaybettiğini belirlemişti. Mehmet Aksoy'un annesi Gülperi Aksoy, ağır yaralı olarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılmış, ardından özel bir hastaneye sevk edilmişti. Olay yerinden otomobille kaçan Emine Yalçın'ın eşi Erdal Yalçın (39), Muğla'nın Dalaman ilçesinde tüfekle yakalanmış, çıkarıldığı mahkemede tutuklanmıştı. Güncel AA / Ali Bilge Emine Yalçın Mehmet Aksoy Acıpayam Denizli Güncel Haberler

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