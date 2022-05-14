Denizli'deki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı - Haberler

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde çıkan kavgada, bir kişi tüfekle vurularak yaralandı.

İlbade Mahallesi'ndeki 253 Sokak üzerinde yolda yürüyen O.A. ile hafif ticari aracıyla yanına yaklaşan sürücü H.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.K yanındaki av tüfeğiyle O.A'yı karnından yaralayarak kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

O.A, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri daha sonra H.K'yı yaptığı çalışmayla gözaltına aldı.