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Denizli'deki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

AA - Sebahatdin Zeyrek - Güncel
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Denizli'deki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 16 yaşındaki çocuk, tartıştığı 21 yaşındaki genci pompalı tüfekle bacağından yaraladı.

MERKEZEFENDİ, DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 16 yaşındaki çocuk, tartıştığı 21 yaşındaki genci pompalı tüfekle bacağından yaraladı.

Servergazi Mahallesi'nde boş bir arazide karşılaşan H.C.S (16) ile M.A. (21) arasında henüz belirlenmeyen nedenden dolayı tartışma çıktı.

Tartışmada H.C.S. elindeki pompalı tüfekle M.A'ya ateş etti.

Bacağından yaralanan M.A. sağlık ekiplerince Servergazi Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Olay yerinden kaçan ve başka bir suçtan arandığı belirtilen H.C.S. ise polis ekiplerince yakalandı.

AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel

Merkezefendi, Servergazi, Denizli, Güncel, Haberler

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