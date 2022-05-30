Denizli'deki şenlikte yaklaşık 2 ton hamsi ikram edildi - Haberler

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Karadeniz Tanıtım Günleri kapsamında ziyaretçilere yaklaşık 2 ton hamsi ikram edildi.

Pamukkale Belediyesi tarafından Seyir Tepesi Şehir Ormanı'nda düzenlenen etkinliğe Vali Ali Fuat Atik, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut, Merkezefendi Kaymakamı Adem Uslu, Denizli Karadenizlililer Derneği Başkanı Birol Konak ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şenlikte yaklaşık 2 ton hamsi pişirilerek vatandaşlara dağıtıldı. Yaklaşık 10 bin kişi hesaplanarak pişirilen hamsi kısa sürede tükendi.

Pamukkale Belediyesi ve Denizli Karadenizliler Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, ekmek arası hamsi almak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. ???????

Belediye Başkanı Avni Örki, Karadeniz'in sıcak insanlarıyla buluşmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.???????

Konuşmaların ardından Sevda Gül ve Onay Şahin konser verdi.