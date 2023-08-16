Denizli'deki Ormanda Çıkan Yangına Havadan ve Karadan Müdahale Ediliyor
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Denizli'de Bademli Mahallesi'ndeki ormanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Acıpayam ilçesi Bademli Mahallesi yakınlarındaki ormanda çıkan yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor. Yangına 4 helikopter ve 3 uçakla havadan, karadan da görevliler müdahale ediyor.
DENİZLİ'de, Bademli Mahallesi'ndeki ormanda çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Acıpayam ilçesi Bademli Mahallesi yakınlarındaki ormanda saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla, bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına havadan 4 helikopter ve 3 uçakla müdahale ediliyor. Karadan da görevliler yangını kontrol altına almaya çalışıyor . (DHA)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel