Denizli'deki Ormanda Çıkan Yangına Havadan ve Karadan Müdahale Ediliyor

Denizli'de Bademli Mahallesi'ndeki ormanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Acıpayam ilçesi Bademli Mahallesi yakınlarındaki ormanda çıkan yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor. Yangına 4 helikopter ve 3 uçakla havadan, karadan da görevliler müdahale ediyor.