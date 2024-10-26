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Denizli'deki Orman Yangını İçin Helikopter Görevlendirildi

Denizli'deki Orman Yangını İçin Helikopter Görevlendirildi
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Milli Savunma Bakanlığı, Denizli'nin Tavas ilçesinde meydana gelen orman yangınını söndürme çalışmaları için bir helikopterin görevlendirildiğini açıkladı.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Denizli'nin Tavas ilçesinde dün meydana gelen orman yangınını söndürme çalışmaları için Kara Kuvvetleri'ne ait 1 adet helikopter görevlendirildiğini bildirdi.

MSB'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Denizli ili Tavas ilçesinde 25 Ekim 2024 tarihinde meydana gelen ve devam eden orman yangınını söndürme çalışmalarına destek için Kara Kuvvetlerimize ait 1 adet helikopter görevlendirildi" denildi.

Kaynak: ANKA / Güncel

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