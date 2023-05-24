DENİZLİ'DEKİ KAZADA ÖLEN AYNI AİLEDEN 4 KİŞİ İÇİN MANİSA'DA CENAZE NAMAZI KILINDI

DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde, karşıdan gelen bir TIR'ın refüjü aşıp, karşı şeride geçerek çarpıp, bir süre sürüklediği otomobilin hayatını kaybeden sürücüsü Hasan Çetinkaya (35), kendisi gibi tıbbi sekreter olan eşi Ümmü Çetinkaya (31), kızları İdil Çetinkaya'nın (3) ve İkra Çetinkaya (6)...

DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde, karşıdan gelen bir TIR'ın refüjü aşıp, karşı şeride geçerek çarpıp, bir süre sürüklediği otomobilin hayatını kaybeden sürücüsü Hasan Çetinkaya (35), kendisi gibi tıbbi sekreter olan eşi Ümmü Çetinkaya (31), kızları İdil Çetinkaya'nın (3) ve İkra Çetinkaya (6) için Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde cenaze namazı kılındı. Dışkahveler Camisi'nde kılınan namazın ardından Hasan Çetinkaya ve kızı İdil Çetinkaya'nın cenazesi defnedilmek üzere memleketi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçene gönderildi. Ümmü Çetinkaya ve diğer kızı İkra Çetinkaya'nın cenazesi ise Sarıgöl Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Buldan-Manisa karayolu Bozalan mevkisinde meydana geldi. Manisa'dan Denizli yönüne seyir halinde olan Mehmet Börekci'nin kullandığı 32 ACN 657 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Refüjü aşıp karşı şeride geçen TIR, Hasan Çetinkaya (35) yönetimindeki 46 P 7454 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle TIR otomobili altına alıp, yaklaşık 15 metre sürükledi. TIR şarampole devrilirken, hurdaya dönen otomobil ise yol kenarında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Hasan Çetinkaya, eşi Ümmü Çetinkaya (31) ile kızı İdil Çetinkaya'nın (3) hayatını kaybettiğini belirledi. Ailenin diğer çocuğu İkra Çetinkaya (6) ise kaldırıldığı Buldan Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaralanan TIR şoförü Börekci ise ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Hasan Çetinkaya, Ümmü Çetinkaya ve kızları İdil Çetinkaya'nın cenazeleri, savcı ve güvenlik güçlerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Buldan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

TAYİNLERİ ÇIKINCA MEMLEKETLERİNE DÖNÜYORLARDI

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Devlet Hastanesi'nde tıbbı sekreter olarak çalışan Hasan Çetinkaya ile eşi Ümmü Çetinkaya'nın memleketleri Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki Devlet Hastanesi'ne tayin istediklerinin olumlu sonuçlandığı öğrenildi. Çetinkaya çiftinin tayinlerinin çıkmasının ardından eşyalarını başka bir TIR'a yükledikten sonra Alaşehir'e doğru yola çıktıkları belirtildi.

ANNE VE BİR KIZI MANİSA'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Hasan Çetinkaya, Ümmü Çetinkaya ve kızları İdil ve İkra Çetinkaya'nın cenazeleri, Buldan Devlet Hastanesi'ndeki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Çetinkaya Ailesi'nin dört ferdinin cenazeleri ilk olarak Manisa'nın Sarıgöl ilçesine getirildi. Cenazeler Ümmü Çetinkaya'nın Cumhuriyet Mahallesi'ndeki baba evinin önüne geldiğinde gözyaşları sel oldu. Burada helallik alınmasının ardından cenazeler, Sarıgöl Dışkahveler Camisi'ne getirildi. Burada düzenlenen cenaze törenine Çetinkaya Ailesi'nin yakınlarının yanı sıra Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, sağlık personeli olan Ümmü ve Hasan Çetinkaya çiftinin mesai arkadaşları katıldı. Ümmü Çetinkaya'nın babası Ramazan Karakuyu, cenazede taziyeleri kabul etti. Öğlen vakti ayrı ayrı kılınan cenaze namazı sonrası Hasan Çetinkaya ile 3 yaşındaki kızı İdil'in cenazeleri, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine gönderildi. Ümmü Çetinkaya ve kızı İkra Çetinkaya'nın cenazeleri Sarıgöl Asri Mezarlığı'na götürülüp, gözyaşları içinde toprağa verildi.