Işıklı Gölü'nde Tekne Yangını: 4 Yaralı

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Denizli'nin Çivril ilçesindeki Işıklı Gölü'nde nilüfer turu sırasında teknede çıkan yangında 4 kişi yaralandı.

Denizli'nin Çivril ilçesindeki Işıklı Gölü'nde nilüfer turu sırasında teknede çıkan yangında 4 kişi yaralandı.

Işıklı Gölü'nde nilüfer turuna çıkan Tayfun Eren'e ait teknede bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma bot timi sevk edildi.

Yaralanan Eren ve teknedeki 3 kişi, yangını fark eden diğer tur teknelerinin yardımıyla kurtarıldı. Yaralılar, kıyıda bekleyen sağlık görevlilerince Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edilen 3 kişi, ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Eren'in ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Bu arada alevlerin büyümesiyle suya batan teknenin çıkarılması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Umahan ÖZ - Güncel
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