Denizli'deki Geri Dönüşüm Tesisi Yangını Kontrol Altına Alındı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm depolama tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Yangın sırasında gökyüzünü kaplayan siyah duman şehrin her yerinden görülebiliyordu. İtfaiye ekipleri, yangının yanında bulunan doğal gaz dolum tesisine sıçramaması için büyük çaba sarf etti. Yangına müdahale ederken dumandan etkilenen bir itfaiye eri ise hastaneye kaldırıldı.

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde bir geri dönüşüm depolama tesisinde yangın çıktı. Tesisin tamamını saran alevlere itfaiye ekipleri müdahale etti. Gökyüzünü kaplayan siyah duman şehrin her yerinden görünürken, yanan tesisin yanında bulunan doğal gaz dolum tesisine alevlerin sıçramaması için itfaiye ekipleri büyük çaba sarf etti.

Hacıeyüplü Mahallesi'ndeki geri dönüşüm depolama tesisinde, bugün saat 11.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye, itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tesisten yükselen siyah duman şehrin her yerinden gözüktü. İtfaiye ekipleri tesisin dört bir yanını sararak alevlere müdahale etti. Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözlerde itfaiye ekiplerine destek verdi. Alevlerin yükseldiği kimyasal katı atık maddelerinin bulunduğu tesisin yanında bulunan doğal gaz depolama alanına alevlerin sıçramaması için itfaiye ekipleri yoğun çaba sarf etti. İtfaiye ekipleri dolum tesisi ile yanan tesis arasında duvar oluşturup sürekli su sıktı. Yangına müdahale ederken dumandan etkilenen bir itfaiye eri, sağlık ekiplerince Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye erinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu 4 saat sonra kontrol altına alındı. Tesiste soğutma çalışmaları sürüyor.