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Denizli'deki demir çelik fabrikasında yangın çıktı

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Denizli'nin Çardak ilçesinde bulunan demir çelik fabrikasının boyahanesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Denizli'nin Çardak ilçesindeki demir çelik fabrikasının boyahanesinde çıkan yangın söndürüldü.

Organize Sanayi Bölgesi'ndeki demir çelik fabrikasının boyahanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangını fabrikanın diğer kısımlarına sıçramadan söndürdü.

Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Ali Bilge - Güncel

Organize Sanayi Bölgesi İtfaiye Denizli Güncel Haberler

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