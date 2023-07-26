Denizli'de Zeytin Sineği ile Mücadele Başladı

Denizli'nin bir çok ilçesinde üreticiye zarar veren "Zeytin Sineği" haşeresiyle mücadele başladı. Denizli Büyükşehir Belediyesi, haşerelere karşı 174 üretici için 4 bin 300 dekarlık alanda haşerelerle mücadele edeceğini açıkladı.

Denizli'de Kale, Sarayköy ve Beyağaç ilçelerinde "Zeytin Sineği" olarak da bilinen haşereler, çok sayıda üreticiye zarar verdi. Her konuda üreticiye destek veren ve arkasında duran Denizli Büyükşehir Belediyesi, çok geçmeden kolları sıvayarak biyoteknik mücadele desteği başlattı. Hayata geçirilen bu projeyle birlikte Denizli Büyükşehir Belediyesi, 3 ilçede toplam 4 bin 300 dekarlık zeytin alanında biyoteknik mücadeleye destek vereceği belirtilirken, ilk dağıtım Sarayköy ilçesinde gerçekleştirildi. Zeytin sineği zararlısının meydana getirdiği ürün kaybının önlenebilmesi, kaliteli ve pestisit kalıntısı olmayan güvenilir ürün elde edilebilmesi amacıyla çiftçilere toplam 6 bin 450 kilogram DAP (Diamonyum Fosfat) gübresi ile 93 bin 400 adet 2 litrelik şişe desteği sağlanacak. Toplam 174 üreticinin ihtiyaç duyduğu zeytin sineğine karşı biyoteknik mücadele, en çok zeytin üretiminin yapıldığı Kale ilçesinin Doğanköy ve İnceğiz mahalleleri ile Beyağaç ilçesinin Kızılcaağaç, Kapuz ve Merkez mahalleleri ve Sarayköy ilçesinin Kabaağaç ve Tekke mahallelerinde uygulanacağı belirtildi.

Büyükşehir'in üretici destekleri hız kesmiyor

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan zeytin sineği haşeresine karşı mücadeleye geçen yıl ilk kez Kale ilçesinin Doğanköy Mahallesi'nde başladıklarını hatırlattı. Bu yıl biyoteknik mücadele desteğini zeytin üretiminin en çok yapıldığı 3 ilçedeki 7 mahalleye yaydıklarını ifade eden Başkan Zolan, zeytinde en çok zarara neden olan zeytin sineğine karşı uygulanan biyoteknik mücadele yöntemi ile çiftçilerin daha kaliteli, sağlıklı ve verimli ürün elde edeceğini söyledi. Başkan Zolan, "Büyükşehir Belediyesi olarak çiftçimize, üreticimize tüm imkanlarımızla destek olmaya devam ediyoruz. Yeter ki çiftçimiz, üreticimiz daha çok kazansın, daha mutlu ve huzurlu olsun. Şimdiden ürünleri hayırlı bereketli olsun inşallah" dedi. - DENİZLİ