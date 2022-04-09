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Denizli'de zehirlenmiş halde bulunan kedi tedavi edildi

AA - Sebahatdin Zeyrek - Güncel
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Denizli'de zehirlenmiş halde bulunan kedi tedavi edildi

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir sokakta zehirlenmiş halde bulunan kedi, sağlığına kavuştu.

PAMUKKALE, DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir sokakta zehirlenmiş halde bulunan Kedi, sağlığına kavuştu.

Pamukkal Mahallesi'nde 4 Nisan'da vatandaşlar tarafından baygın halde kedi bulan hayvanseverler, Denizli Büyükşehir Belediyesi ekiplerine haber verdi.

Sokaktan alınan kedi, Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi ekipleri tedavi altına aldı.

Merkez veterineri Elvan Alkaya, zehirlendiği belirtilen kediye acil zehirlenme prosedürü uyguladıklarını söyledi.

Kediyi erken müdahale ettikleri için kurtarabildiklerini anlatan Alkaya, "İyileşince yeniden yaşadığı bahçeye bırakıldı. Zehirlenen bir hayvan gördüğünüzde bu hayvanların acil olarak bize getirilmesi gerekiyor." dedi.

AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel

Pamukkale, 4 Nisan, Denizli, kedi, Güncel, Haberler

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