DENİZLİ'DE YÜKSEK KESİMLERDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

DENİZLİ'de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde ve karayollarında etkili oldu. Bazı ilçeler karla kaplanırken, karayollarında ise ekipler küreme çalışması yaparak trafiğin aksamasını engelledi.

Denizli'de sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Kent merkezinde yağış etkili olmazken, yüksek kesimler karla kaplandı. Yer yer 15 santimetreyi bulan kar yağışı karayollarında da etkili oldu. Denizli'yi Antalya ve Muğla'ya bağlayan karayolunun Cankurtaran mevkisinde yolun kapanmaması için trafik polisleri ve karayolları ekipleri yoğun çaba sarf etti. Karayolları ekipleri, yolda küreme çalışması yaptı. Kış lastiği olmayan araçların geçişine izin verilmedi. Ekiplerin çalışmaları sonrası kar yağışının da durmasıyla karayolundaki kar kütleleri temizlendi. (DHA)