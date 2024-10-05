Denizli'de Yüksek Kazanç Vaadiyle Dolandırıcılık Operasyonu

Denizli'de dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada, yüksek kazançlı yatırım vaadiyle verdikleri paraları geri alamayanların başvurusu üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Polisin eş zamanlı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yurt dışında olduğu belirlendi.

Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda kurusıkı tabanca, 2 cep telefonu, 5 dizüstü bilgisayar, 2 tablet, 4 flaş bellek ve 2 harici hard disk ele geçirildi.

Şüphelilerin 2020-2023 yılları arasında Türkiye ve yurt dışında yaşayan Türk ve yabancı uyruklu kişilere, hisse senedi ve diğer finansal araçlarla yatırım yapıp yüksek kazanç vadettiği, Türkiye, Fransa, Belçika, İsviçre ve Yeni Zelanda ülkelerinde yaşayan 48 kişinin toplam 2 milyon 109 bin 272 avro, 600 bin lira ve 80 bin İsviçre frangı topladıkları ve geri ödemeyerek haksız kazanç elde ettikleri iddia edildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden ikisi "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla salıverildi.