Denizli'de yoldan çıkan otobüsteki muavin yaralandı Denizli'de yoldan çıkarak tarlaya giren otobüsteki muavin hafif şekilde yaralandı. Denizli'de yoldan çıkarak tarlaya giren otobüsteki muavin hafif şekilde yaralandı. Marmaris- Eskişehir seferini gerçekleştiren Etem Kırık idaresindeki 26 ABM 444 plakalı yolcu otobüsü, Denizli-Afyonkarahisar D-320 kara yolunun Bozkurt ilçesi yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle yoldan çıktı. Tarlaya giren otobüste hafif şekilde yaralanan muavin Musa Can ambulansta tedavi edildi. Araçtaki diğer yolcular ise başka bir otobüsle seyahatlerine devam etti. Sizce orman yangınlarına karşı tedbirler yeterli mi? #Marmaris | #Yangın — Haberler (@Haberler) June 22, 2022 AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel Eskişehir Bozkurt Denizli Güncel Haberler

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