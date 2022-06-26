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Denizli'de yoldan çıkan otobüsteki muavin yaralandı

AA - Sebahatdin Zeyrek - Güncel
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Denizli'de yoldan çıkan otobüsteki muavin yaralandı

Denizli'de yoldan çıkarak tarlaya giren otobüsteki muavin hafif şekilde yaralandı.

Denizli'de yoldan çıkarak tarlaya giren otobüsteki muavin hafif şekilde yaralandı.

Marmaris- Eskişehir seferini gerçekleştiren Etem Kırık idaresindeki 26 ABM 444 plakalı yolcu otobüsü, Denizli-Afyonkarahisar D-320 kara yolunun Bozkurt ilçesi yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle yoldan çıktı.

Tarlaya giren otobüste hafif şekilde yaralanan muavin Musa Can ambulansta tedavi edildi.

Araçtaki diğer yolcular ise başka bir otobüsle seyahatlerine devam etti.

AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel

Eskişehir Bozkurt Denizli Güncel Haberler

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