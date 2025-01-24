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Denizli'de Yolcu Otobüsünün Motorunda Yangın Çıktı

Denizli'de Yolcu Otobüsünün Motorunda Yangın Çıktı
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde seyir halindeki bir yolcu otobüsünün motor kısmında çıkan yangın, itfaiye tarafından söndürüldü. Yolcular tahliye edilerek başka bir otobüsle yollarına devam etti.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsünün motor bölümünde çıkan yangın söndürüldü.

Denizli-Antalya kara yolu Cankurtaran mevkisinde Denizli'den Antalya'ya giden yolcu otobüsünün motor kısmından çıkan dumanı fark eden sürücü, aracı durdurdu.

Yolcular tahliye edildikten sonra itfaiyeye haber verildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürülen yangında hasar meydana geldi.

Yolcular, başka otobüsle yollarına devam etti.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
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