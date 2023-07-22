Denizli'de Yolcu Otobüsü Şarampole Devrildi

Denizli'de şehirler arası yolcu otobüsü, şoförün kontrolü kaybetmesi sonucunda yol kenarındaki şarampole devrildi. Kazada hayatını kaybeden vatandaş bulunmazken ilk belirlemelere göre çok sayıda yolcu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre; Denizli'nin Çal ilçesi Şapcılar Mahallesi'nde yolcu otobüsü, şoförün kontrolünü kaybetmesi üzerine yol kenarına devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, polis, itfaiye ve çevre ilçelerden sağlık ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada hayatını kaybeden vatandaş bulunmazken çok sayıda vatandaş yaralandı. Kazayla ilgili çalışmalar ekiplerce sürdürülüyor. - DENİZLİ