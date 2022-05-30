Denizli'de yolcu minibüsünün çarptığı kişi hastanede öldü - Haberler

Denizli'de yolcu minibüsünün çarptığı kişi hastanede öldü
AA - Sebahatdin Zeyrek - Güncel
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Denizli'de yolcu minibüsünün çarpması sonucu yaralanan 81 yaşındaki kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Denizli'de yolcu minibüsünün çarpması sonucu yaralanan 81 yaşındaki kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Dün akşam, Topraklık Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Osman Ulutürk'e, plakası öğrenilemeyen yolcu minibüsü çarptı.
Ağır yaralanan ve ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Ulutürk, bugün hayatını kaybetti.
Ulutürk'ün cenazesi, Tavas ilçesinde toprağa verildi.
AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel