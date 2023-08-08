Denizli'de Yol Verme Tartışması Sonucu Hayatını Kaybeden Otomobil Sürücüsü

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, yol verme nedeniyle yaşanan tartışma sırasında aracına çarpıp kaçtığı ileri sürülen taksinin camına tutunan ve sürüklenerek düşen otomobil sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede 37 gün sonra hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 2 Temmuz'da, 20 AF 060 plakalı otomobilin sürücüsü Ersin Oflaz (41) ile 20 T 0408 plakalı taksinin şoförü A.O. (49) Pelitlibağ Mahallesi'nde yol konusunda tartıştı.

Kavgaya dönüşen olay sırasında, iddiaya göre A.O. taksiyle diğer araca çarpıp kaçmaya çalıştı. Bu sırada taksinin camına tutunan Oflaz, yaklaşık 30 metre sürüklendi. Park halindeki başka bir araca çarpıp yere düşerek ağır yaralanan Oflaz, Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Taksi sürücüsü gözaltına alındı. A.O, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce adli kontrol şartıyla salıverildi.

37 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Hastanenin yoğun bakım servisinde 37 gündür tedavi gören Oflaz, bugün tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, taksinin camında sürüklenen kişinin park halindeki bir araca çarpıp yere düştüğü anlar yer aldı.