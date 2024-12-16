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Denizli'de Yoğun Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

Denizli'de Yoğun Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiledi
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Denizli'de sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini 20 metreye kadar düşürdü. Trafik ekipleri, Manisa, Aydın, Antalya, Muğla ve Afyonkarahisar'a bağlayan kara yollarında seyreden sürücüleri uyararak hasarlı trafik kazalarına müdahale etti.

Denizli'de etkili olan yoğun sis, kara yolu ulaşımını olumsuz etkiledi.

Sabah saatlerinde etkisini göstermeye başlayan sis, görüş mesafesini 20 metreye kadar düşürdü.

Trafik ekipleri, yoğun sis nedeniyle Denizli'yi Manisa, Aydın, Antalya, Muğla ve Afyonkarahisar'a bağlayan kara yollarında seyreden sürücülere uyarılarda bulundu.

Meydana gelen hasarlı trafik kazalarına polis ekipleri müdahale etti.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
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