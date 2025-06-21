Denizli'de YKS'ye Geç Kalan Öğrencilere Polis Desteği

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Denizli'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na geç kalan ve kimliklerini evde unutan 10 öğrenciye polis ekipleri yardımcı oldu. Emniyet, öğrencilerin sınav merkezlerine zamanında ulaşmasını sağladı.

Denizli'de YKS'ye geç kalan ve kimliklerini evde unutan öğrencilerin imdadına polisler yetişti

DENİZLİ - Denizli'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na çerçevesinde merkezi sınava giren öğrenciler ile birlikte ailelerde büyük heyecan yaşadı. Sınav öncesi kayıp veya unutulan kimliği evde unutan 2 öğrenciye ve toplam 10 öğrenciye ise sınav merkezlerine zamanında ulaşması için emniyet ekipleri yetiştirerek seferber oldu.

Denizli'de de binlerce öğrenci, aileleriyle birlikte sabah erken saatlerde sınava gireceği okullara koştu. Öğrenciler okullardaki sınıflarda başarılı olmak için ter dökerken, aileleri de dışarıda büyük heyecan yaşadı.

Polis ekipleri YKS 2025 sabahında öğrencilerin yanında

Denizli'de 21 Haziran 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na sabahında emniyet ekipleri öğrencilerin yardımına koştu. 2 öğrencinin kayıp veya evinde unuttuğu kimlikleri nedeniyle geçici kimlik belgesi çıkartıldığı toplam 10 öğrenciye ise sınav merkezlerine zamanında ve güvenli bir şekilde ulaşmaları sağlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK İLEMİN - Güncel
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