Denizli'de yıldırım isabet eden çoban hayatını kaybetti - Haberler

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Denizli'de yıldırım isabet eden çoban hayatını kaybetti

AA - Sebahatdin Zeyrek - Güncel
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Denizli'de yıldırım isabet eden çoban hayatını kaybetti

Denizli'nin Çardak ilçesinde yıldırım isabet eden çoban yaşamını yitirdi.

Denizli'nin Çardak ilçesinde yıldırım isabet eden çoban yaşamını yitirdi.

Gölcük Mahallesi'nde küçükbaş hayvanlarını otlatan 45 yaşındaki İrfan Adanalı'ya yıldırım isabet etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin incelemesinde hayatını kaybettiği belirlenen Adanalı'nın??????? cenazesi otopsi için Çardak Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel

Denizli Gölcük Güncel Haberler

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