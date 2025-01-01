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Denizli'de Yılbaşı Öncesi Polis Denetimleri

Denizli'de Yılbaşı Öncesi Polis Denetimleri
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Denizli'de yılbaşı kutlamaları öncesi polis ekipleri, asayiş ve trafik güvenliği için 19 ilçede eş zamanlı denetimler gerçekleştirdi. 232 ekip ve 1223 polis, kalabalık yerlerde uygulamalar yaparak huzur ortamının sağlanmasını hedefliyor.

Denizli'de polis ekiplerince yılbaşında yaşanabilecek yoğunluk nedeniyle uygulama yapıldı.

Ekipler kent merkezi ve 19 ilçede eş zamanlı olarak asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirdi.

Trafiğin ve kalabalığın yoğun olduğu yerlerde denetim yapan ekipler, şüphelendikleri araçları durdurarak arama gerçekleştirdi.

Yılbaşı kutlamalarının huzur ve güven ortamında geçmesi amacıyla yapılan uygulamalara 232 ekip ve 1223 polis katılıyor.

Sabahın erken saatlerine kadar süreceği belirtilen uygulamalar kapsamında, sürücü ve yolcuların emniyet kemeri takıp takmadıkları kontrol edildi, alkol kontrolünün yanı sıra şüphelilerin araç ve üst aramaları yapıldı.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
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