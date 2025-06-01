Denizli'de Yeşilay'dan Sağlıklı Yaşam için Bisiklet Turu

Denizli'de, Yeşilay'ın "Sağlıklı yaşamın keyfini birlikte sürelim" sloganıyla bu yıl 12'nci kez organize ettiği bisiklet turu gerçekleştirildi.

Bisiklet turu KYK Amfi Park önünde başladı.

Katılımcılar Hüseyin Yılmaz, Bursa, İncilipınar, Doğan Demircioğlu ve Mevlana caddelerinde pedal çevirerek tekrar başlangıç noktasına geldi.

Tur boyunca güvenliği sağlamak ve trafik akışının olumsuz etkilenmesini önlemek amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de görev yaptı.

Yeşilay Denizli Şube Başkanı Hakan Şirin etkinliğe katılan vatandaşlara teşekkür ederek, bağımlılıkla mücadele kapsamında farkındalık çalışmalarını aralıksız sürdüreceklerini ifade etti.