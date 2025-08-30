Denizli'de Yeni Doğan Bebek Kaçırma Girişimi: Kadın Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'de bir hastanede yeni doğan bebeği kaçırmaya çalıştığı belirlenen kadın, güvenlik görevlisinin dikkatli müdahalesiyle yakalandı ve tutuklandı. Kadının, daha önce düşük yaptığı ve bu nedenle bebeği almak istediği ifade edildi.

Denizli'de hastaneden yeni doğan bebeği kaçırmaya çalıştığı belirlenen ve güvenlik görevlisinin dikkati sayesinde yakalanan kadın tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde gece saatlerinde güvenlik görevlisi asansörden inen T.D.A'nın (29) şüpheli hareketleri üzerine elindeki poşette arama yaptı.

Poşet içinde örtüye sarılı halde yeni doğan bebeği fark eden güvenlik görevlisi, durumu polise bildirdi.

Olaya müdahale eden polis ekipleri, bebeği annesi F.B'ye (29) teslim edilmek üzere sağlık görevlilerine verdi.

Gözaltına alınan T.D.A'nın emniyetteki ifadesinde, bir süre önce düşük nedeniyle bebeğini kaybettiğini, eşine bu durumu anlatmadığını, F.B'nin kendisine bebeğe bakamayacağını belirtip yanına çağırdığını ve bu nedenle bebeği aldığını söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlı adliyeye sevk edildi.

T.D.A. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
Süper Lig devinin eski futbolcusunun karısı suç örgütü üyesi çıktı

Süper Lig'in eski yıldızının eşi kuyumcu soydu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trabzonsporlu Batista Mendy, Avrupa devine transfer oldu

Trabzonsporlu Batista Mendy, Avrupa devine transfer oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.