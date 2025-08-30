Denizli'de Yeni Doğan Bebek Kaçırma Girişimi: Kadın Tutuklandı

Denizli'de hastaneden yeni doğan bebeği kaçırmaya çalıştığı belirlenen ve güvenlik görevlisinin dikkati sayesinde yakalanan kadın tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde gece saatlerinde güvenlik görevlisi asansörden inen T.D.A'nın (29) şüpheli hareketleri üzerine elindeki poşette arama yaptı.

Poşet içinde örtüye sarılı halde yeni doğan bebeği fark eden güvenlik görevlisi, durumu polise bildirdi.

Olaya müdahale eden polis ekipleri, bebeği annesi F.B'ye (29) teslim edilmek üzere sağlık görevlilerine verdi.

Gözaltına alınan T.D.A'nın emniyetteki ifadesinde, bir süre önce düşük nedeniyle bebeğini kaybettiğini, eşine bu durumu anlatmadığını, F.B'nin kendisine bebeğe bakamayacağını belirtip yanına çağırdığını ve bu nedenle bebeği aldığını söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlı adliyeye sevk edildi.

T.D.A. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi.