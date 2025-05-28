Denizli'de YEDAM Atölye Sergisi Açıldı

Denizli'de YEDAM Atölye Sergisi Açıldı
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Denizli'de Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nden destek alan danışanlar tarafından hazırlanan 'YEDAM Atölye Sergisi', bağımlılıklara dikkati çekmek amacıyla bir alışveriş merkezinde açıldı. Sergide, danışanların tasarladığı el sanatları ürünleri sergilendi.

Denizli'de Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nden (YEDAM) destek alan danışanlar tarafından hazırlanan "YEDAM Atölye Sergisi" ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Bağımlılıklara dikkati çekmek amacıyla kentteki bir alışveriş merkezinde açılan sergide, danışanların atölyelerde tasarladıkları el sanatları ürünleri yer aldı.

Yeşilay Denizli Şube Başkanı Hakan Şirin, açılışta yaptığı konuşmada, YEDAM'ın kentte hizmetlerini aralıksız sürdürdüğünü söyledi.

Danışanların atölye çalışmalarını sergilemekten mutluluk duyduklarını anlatan Şirin, Yeşilay Danışmanlık Merkezleri'nin tüm Türkiye'de de etkin bir şekilde faaliyetlerini sürdürdüğünü dile getirdi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ile davetliler açılışı yapılan sergi gezerek eserleri inceledi.

Sergi, yarın akşama kadar gezilebilecek.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
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