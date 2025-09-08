Denizli'de Yaya Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Merkezefendi ilçesinde otomobilin çarptığı 45 yaşındaki Figen Altuntaş, hayatını kaybetti. Kazanın ardından sürücü gözaltına alındı.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
A.İ.G. (67) idaresindeki 20 AJB 180 plakalı otomobil, Zafer Mahallesi Menderes Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Figen Altuntaş'a (45) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Altuntaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Altuntaş'ın yan yolda belediye otobüsünden indikten sonra bulvardan yolun karşısına geçmeye çalıştığı öğrenildi.
Otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel