Denizli'de Yaya Geçidinde Kaza: Genç Hayatını Kaybetti

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen genç, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan genç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istediği esnada otomobilin çarptığı genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Pamukkale ilçesindeki Üçgen Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Muhammet Esen'e (25) seyir halindeki otomobil çarptı. Esen, çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrulurken, kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve trafik ekibi yönlendirildi. Sağlık ekibi, ağır yaralanan Esen'e yaptığı ilk müdahale sonrası Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan genç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtulamadı.

Muhammet Esen'in cenazesi, otopsi işlemleri için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından Esen'in bugün ikindi namazına müteakip Gümüşler Mezarlığı'nda son yolcuğuna uğurlanacak. - DENİZLİ