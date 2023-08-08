Üye Girişi
Haberler

Denizli'de yaşlı adamın 648 bin lirasını gasp eden şüphelilerden biri tutuklandı

Güncel Haberler

Denizli'de tuzaklarına düşürdükleri yaşlı adamın 648 bin lirasını gasp ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda mağdur yaşlı adama ait olduğu anlaşılan siyah sırt çantası içerisinde 635 bin 460 TL nakit para, 4 adet cep telefonu ve üzerlerinde 12 bin 745 TL para ele geçirildi.

Denizli'de tuzaklarına düşürdükleri yaşlı adamın 648 bin lirasını gasp ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre; kendisini polis olarak tanıtan şüphelilerin, 85 yaşındaki bir kişiyi gasp ettiği ihbarı üzerine geniş çaplı bir araştırma başlatıldı. Olayın gerçekleştiği çevrede yapılan titiz ve detaylı araştırmalar neticesinde, şüphelilerin kullandıkları araç tespit edildi. Gerekli tedbirler alındıktan sonra düzenlenen operasyonda değişik suçlardan kayıtları bulunan 3 kişi yakalandı.

Araçta ve şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda mağdur yaşlı adama ait olduğu anlaşılan siyah sırt çantası içerisinde 635 bin 460 TL nakit para, 4 adet cep telefonu ve üzerlerinde 12 bin 745 TL para ele geçirildi. "Yağma, gasp ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından adli makamlara sevk edilen 3 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Tragger Denizli Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title