İranlı kadın evinde ölü bulundu - Haberler

İranlı kadın evinde ölü bulundu Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yabancı uyruklu bir kadın evinde ölü bulundu. Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yabancı uyruklu bir kadın evinde ölü bulundu. İstiklal Mahallesi 1159 Sokak'taki apartta yaşayan İranlı Haniyeh Mousavifard'dan (34) haber alamayan arkadaşı, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Eve gelen ekipler, yerde hareketsiz halde buldukları kadının öldüğünü belirledi. Yapılan incelemenin ardından kadının cenazesi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. İran'da tıp fakültesini bitirdikten sonra kente gelen ve tıpta uzmanlık sınavına hazırlanan kadının bir süre önce beyin ameliyatı olduğu öğrenildi. AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel Pamukkale Denizli Güncel Haberler

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