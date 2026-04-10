Denizli'deki petshop denetimlerinde 14 papağan ile 150 su kaplumbağasına el konuldu

Denizli'de gerçekleştirilen petshop denetimlerinde belgeleri bulunmayan 1 sevda papağanı, 13 sultan papağanı ve yasaklı türler arasında yer alan 150 kırmızı yanaklı su kaplumbağasına el konuldu. İşletme sahiplerine idari para cezası uygulandı.

DKMP'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yasak türlere geçit yok. Denizli ekiplerimiz tarafından gerçekleştirilen petshop denetimlerinde, gerekli belgeleri bulunmayan 1 sevda papağanı ve 13 sultan papağanı ile bulundurulması yasaklı istilacı türler kapsamında değerlendirilen 150 kırmızı yanaklı su kaplumbağasına el konuldu. İşletme sahiplerine ilgili mevzuat kapsamında idari para cezası uygulanırken, el konulan hayvanlar koruma altına alındı" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
