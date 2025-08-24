Denizli'de Yangınla İlgili 1 Kişi Gözaltına Alındı

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürerken, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı incelemede, alevlerin ilk çıktığı alanda hidrofor tamiri yaptığı belirlenen E.A. (37) gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgusu süren E.A.'nın işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,