Denizli'de Yangınla İlgili 1 Kişi Gözaltına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pamukkale ilçesinde meydana gelen yangının sebebinin hidrofor tamiri olduğu belirlenen E.A. (37) gözaltına alındı. Jandarma, olayla ilgili incelemelere devam ediyor.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürerken, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı incelemede, alevlerin ilk çıktığı alanda hidrofor tamiri yaptığı belirlenen E.A. (37) gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgusu süren E.A.'nın işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Barış Alper için Galatasaray'dan 6 şart! Dursun Özbek birinden bile taviz vermiyor

Barış Alper için 6 şart! Dursun Özbek birinden bile taviz vermiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hakem Kurulu'nun 2. toplantısı bitti! Memur zammı için gözler 3. toplantıda

Milyonların merakla beklediği zam toplantısından sonuç çıkmadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.