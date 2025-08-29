Denizli'de Yangın Söndürme Uçağı Kazası: Pilot Sağ Kurtarıldı

BAKAN YUMAKLI'DAN AÇIKLAMA

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Denizli'de çıkıp Aydın'a sıçrayan orman yangınına müdahale eden ve Muğla'da kaza- kırıma uğrayan AT-802F model amfibi söndürme uçağı ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Denizli Buldan'daki yangına müdahale eden Orman Genel Müdürlüğümüze ait yangın söndürme uçağımız, Muğla Milas Havalimanı'na dönüş esnasında Yatağan ilçesi Hacıbayramlar Köyü'ne teknik bir nedenle acil iniş yapmak zorunda kalmış, sert inişin etkisiyle uçakta hasar meydana gelmiştir. Pilotumuzun sağlık durumu çok şükür iyidir. Orman teşkilatımıza ve kahraman personelimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

OGM'DEN AÇIKLAMA

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Denizli'de başlayıp Aydın'a sıçrayan orman yangınına müdahale görevinden dönüş sırasında kaza- kırıma uğrayan amfibi yangın söndürme uçağına ilişkin, "Genel Müdürlüğümüz envanterinde bulunan AT-802F model amfibi yangın söndürme uçağımız, Denizli ili Buldan ilçesinde meydana gelen yangın görevinden dönüşü sırasında, Muğla ili Yatağan ilçesi Sepetçi mevkiinde acil iniş gerçekleştirerek kırıma uğramıştır. Uçakta bulunan mürettebatımız sağ olarak kurtarılmış olup, tedbiren müşahede altına alınmıştır" açıklamasında bulundu.

