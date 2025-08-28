Denizli'de Yangın: Babadağlılar Çarşısı'nda Feci Olay

Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki Babadağlılar Çarşısı'nda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

15 Mayıs Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki 8 katlı tekstil ve konfeksiyon ürünlerinin satışının yapıldığı Babadağlılar Çarşısı'nın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında dumandan etkilenen 2 kişi ve yangına müdahale etmeye çalışırken yaralanan kişi Denizli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu da olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.