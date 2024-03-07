Denizli'de yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yalnız yaşayan Süreyya Ata'nın evinde ölü bulundu. Apartman sakinleri kötü kokuları fark edince durumu bildirdi. Polis, Ata'yı hareketsiz yatarken buldu ve sağlık ekibi tarafından ölüm tarihi 15 gün önce olduğu belirlendi.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu.
Topraklık Mahallesi'ndeki binada yalnız yaşayan Süreyya Ata'nın (72), dairesinden kötü kokular alan apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi.
Çilingir yardımıyla eve giren polis, Ata'yı hareketsiz yatarken buldu.
Sağlık ekibi, Ata'nın yaklaşık 15 gün önce hayatını kaybettiğini belirledi.
Ata'nın cenazesi itfaiye tarafından merdivenle binadan indirildi.