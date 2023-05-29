Denizli'de Yakıt Tankerinden Kaçak Akaryakıt Çıktı

Denizli'de şüphe üzerine durdurulan yakıt tankerinden litrelerce kaçak akaryakıt ele geçirildi, 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Denizli'de akaryakıt kaçakçılığın engellenmesi için faaliyetler devam ediyor. Yolda durumundan şüphelenilen bir yakıt tankerini durduran ekipler, araç içinde arama yaptı. Yapılan aramada 3 bölme olduğu tespit edilen tankerlerin içinde 2.350 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Akaryakıtlara el konulurken, araçta bulunan 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı. - DENİZLİ