Üye Girişi
Haberi Paylaş
Denizli'de Yakıt Tankerinden Kaçak Akaryakıt Çıktı

Denizli'de Yakıt Tankerinden Kaçak Akaryakıt Çıktı

Güncel Haberler

Denizli'de şüphe üzerine durdurulan yakıt tankerinden litrelerce kaçak akaryakıt ele geçirildi, 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Denizli'de şüphe üzerine durdurulan yakıt tankerinden litrelerce kaçak akaryakıt ele geçirildi, 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Denizli'de akaryakıt kaçakçılığın engellenmesi için faaliyetler devam ediyor. Yolda durumundan şüphelenilen bir yakıt tankerini durduran ekipler, araç içinde arama yaptı. Yapılan aramada 3 bölme olduğu tespit edilen tankerlerin içinde 2.350 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Akaryakıtlara el konulurken, araçta bulunan 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Tragger Denizli Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title