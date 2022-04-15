Yaban hayvanları foto kapanla görüntülendi

Denizli'de ormanlık alana kurulan fotokapana, kızıl geyik ve domuz sürüsünün görüntüsü yansıdı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Denizli Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak avlanmayla mücadele ve yemleme çalışmalarını takip etmek amacıyla, yaban hayatının yoğun olduğu bölgelere fotokapanlar yerleştiriyor.

Ormanlık alanda kurulan fotokapanlar, doğal hayatı görüntülüyor. Fotokapana son olarak kızıl geyik ve onu takip eden domuz sürüsü yansıdı.

??????Kayıtlarda, etrafı kolaçan ederek yem yiyen kızıl geyiğin, domuz sürüsünü görünce buradan uzaklaşması yer alıyor.